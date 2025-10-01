ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха мъж, пребил 15-годишния си син в Перник

Владо Николов: За да стъпим на върха, ни чака упорит труд в следващите 10-15 години

Владо Николов Снимка: Lap.bg

Пропуснах посрещането на волейболния ни отбор в София, гледах само кадри, но това е положението, заяви пред Би Ти Ви бащата на две от волейболните ни звезди Александър и Симеон Николови.

На мен такова нещо не ми се е случвало, няма как като родител да ги подготвя за това. Хубавото е, че днес е третия ден от чудото, а после се връщат по клубовете си и започват да мислят за следващия ден, каза още Николов

Ако един спортист е в график, това е доживот и ги чака от утре. Спортният резултат е безспорен, успяха да обединят нацията, нещо, което не сме виждали от години.
В спорта парите имат значение, но не са най-важното. Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а с начален удар. Ако 
     В света има 5 отбора, по силни от нашия - Франция, Бразилия, Полша, Япония и, разбира се,  Италия. На следващия финал нашите момчета трябва да са подготвени за срещите с тях.
                                                                                                                                                                                                                                                                 

Владо Николов

