Любо Ганев: Няма съмнение, че лидерът е отборът - те играят един за друг, имат треньор на световно ниво

Трябват ни състезатели от силни първенства - да играят в състезания, а не само да тренират

При момичетата ще направим същото като при момчетата - силен треньор да ги поведе

Момчетата бяха възхитени от посрещането им от Филипините. Успяхме за кратко време да организираме това, но стана страхотно. Те го заслужават. Знаехме още в Манила какво е настроението тук, и момчетата го усещаха, каза емоционално за БНТ Любо Ганев, президент на Българската федерация по волейбол, по повод посрещането на волейболистите ни като световни вицешампиони.

Според него не е изненада големият успех на отбора, тъй като всичко е закономерно.

"Преди 2 години си поставихме за цел олимпиадата в Лос Анджелис. Но за да е първи отборът, трябва да имат много добър треньор. Той трябва да има добър щаб - да подготвя отбора на високо ниво тактически, физически, ментално. Понякога лишенията са много - лагери, тренировки, искаш да се откажеш.

Един ден се чухме с Кико (Джанлоренцо Бленджини) и той ми каза: "Имате страхотен отбор, ако някой ден решите да търсите треньор - готов съм да дойда!"

Отговорих му: "Но трябва да дойдеш за през цялата година!" И така стана - той поиска сам да си подбере хората и ги избра от 25-30 състезатели. Подписахме за 5-годишен цикъл, заплатата му е 3 пъти по-висока от на досегашните треньори", разказва Любо Ганев.

И допълни, че всеки треньор прави стратегията си на база на състезателите, с които разполага - тактиката на Бленджини с 4-ма посрещачи се оказа добра.

"В Манила още първия гейм с Германия беше много важен, показа че момчетата не се предават и са готови да се борят, че са подготвени и физически, и психически. Че имат добър треньор с добър щаб на световно ниво.

Нямаме съмнение, че лидерът е отборът - няма как да ги разделяме - те са машина, играят един за друг и печелят, защото са отбор. Те са от 5-6 г. заедно - свикнали са да са едно семейство.

Но с намесата на Кико тренират така, че да постигнат успехи.

Състезателите се изграждат в клубовете - може да си добър, но да не се вписваш в тактиката на националния отбор. Всеки клуб може да картотекира до 5-има, но не повече от 3-ма на игрището.

Състезател се става с мачове, не само на тренировки. Клубовете като пращат състезатели си в чужбина, трябва да следят да играят, а не само да тренират. Трябват ни състезатели от силни първенства.

При момичетата ще направим същото като при момчетата - силен треньор да ги поведе", обяви Любо Ганев.