Моуриньо: "Челси" принадлежи към моята история, а аз - към неговата

Фенове на "Челси" поздравяват Жозе Моуриньо. Снимка: Ройтерс

Старши треньорът на "Бенфика" Жозе Моуриньо благодари на феновете на "Челси" за топлото посрещане при завръщането на "Стамфорд Бридж", където португалският тим загуби с 0:1 в двубой от втория кръг в основната фаза на Шампионската лига.

Домакинските привърженици запяха името на Моуриньо още във втората минута. Той изведе "сините" до 3 титли на Англия при двата си престоя в столицата.

"Благодаря на феновете. Живея наоколо и когато съм в Лондон, ги срещам всеки ден на улицата. Знам, че това ще бъде връзка завинаги. Надявам се да се върна тук след 20 години с внуците си. Те принадлежат към моята история и аз принадлежа към тяхната", каза португалският специалист.

Фенове на "Челси" поздравяват Жозе Моуриньо. Снимка: Ройтерс

