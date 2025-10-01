ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преговорите между "Ботев" (Пд) и Томаш пропаднаха

Александър Томаш СНИМКА: ОРЛИН ЦАНЕВ

Идеята пловдивския "Ботев" да назначи на поста старши треньор бившия наставник на ЦСКА Александър Томаш се е провалила в последния момент.

При преговорите са се появили проблеми и това няма да се случи.

"Ботев" при оставката на Николай Киров-Белия, а при загубата 0:1 от "Левски" бе воден временно от Иван Цветанов-Трите Хикса, който е шеф на ДЮШ

“Ботев” е в компанията на още три отбора - “Добруджа”, “Славия” и “Септември”, които имат спечелени само 7 точки в 10 мача от началото на сезона.

Само с 2 повече обаче са ЦСКА и “Арда”, а в края на сезона от елита отпадат цели три отбора заради съкращаването на групата на 14 отбора. 13-ият в крайното класиране обаче ще трябва също да защитава мястото си.

