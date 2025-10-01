Мбапе: И да не вкарвам, важното е да помагам на "Реал" да печели

Моята работа е да помагам на отбора. Мислех си само за това и направих всичко възможно, за да спечели Ако вкарам голове, това е страхотно. Ако не вкарам, но помогна на тима, това също е страхотно. Най-важното е да спечелим.

Това заяви френският ас на испанския гранд "Реал" след победата с 5:0 над "Кайрат" в Казахстан в среща от втория кръг на Шампионската лига.

"Дойдохме тук с ясна цел, а именно да спечелим мача. Това е различно състезание от испанското първенство и искахме да започнем в добър тон", заяви старши треньорът на мадридчани Шаби Алонсо.