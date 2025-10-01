И "Ботев" (Пд) като "Левски" - иска да чуе какво са си говорили съдиите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ръководството на "Ботев" (Пд) подаде официално писмо до ръководството на Българския футболен съюз и Съдийската комисия, информираха от клуба.

"Жълто-черните" искат достъп до ВАР-аудиото на мача с "Левски" от вчера и по-конкретно за ситуацията в началото на мача, при която играчът на "сините" Рилдо Фильо нарани вратаря на "канарчетата" Даниел Наумов.

"Във връзка със срещата от 6-ия кръг на Първа лига между ПФК "Ботев" (Пловдив) и ПФК "Левски" се обръщаме към Вас с исканe за достъп до ВАР-аудиото.

Конкретната ситуация, към която е насочено нашето искане, е в първите секунди на двубоя, когато Даниел Наумов бе ударен грубо от Рилдо Фильо.

Заради сериозния обществен интерес към мача и принципите на феърплей се надяваме молбата ни да бъде удовлетворена.

В противен случай това ще означава, че се покриват действията на съдиите в двубоя и се спестява истината на цялата футболна общественост.

Очакваме бърз отговор на нашата молба", гласи официалното писмо от ръководството на "Ботев".

Както е известно, от "Левски" също поискаха такъв запис от двубоя на "сините" с "Лудогорец" от деветия кръг заради спорни ситуации.

Получиха го, но не последва реакция.