Трогналият цяла България италианец Анцани приключи с националния отбор

Италианският волейболист Симоне Анцани обяви, че слага край на кариерата си в националния отбор. Центърът на "Модена" направи това само 3 дни след спечелването на световната титла след 3:1 над България във финала на мондиала във Филипините

"Искам да благодаря на всеки един от вас. Знаете, че най-голямата ми цел беше да участвам в Олимпиадата и сега след Световното първенство е време да спра да нося тази тениска. Дължа това на семейството ми и на всички хора, които се пожертваха заради мен. Дължа го на моите момичета за това колко пъти са били без баща си. С националния отбор преживях много радости, като днес, но и болки след някои поражения. Искам да благодаря на всички вас, на треньора, на целия персонал, на президента и на цялата федерация, които винаги сте били близо до мен", каза 33-годишният волейболист пред сайта на италианската федерация.

Освен двете световни титли Анцани има едно злато и един бронз от европейско първенство.

Анцани показа страхотен жест на спортсменство и човечност след края на финалния мач на световното първенство във Филипините в неделя, след като успокои плачещия Дамян Колев. Това трогна цяла България.