Строги мерки за сигурност на "Лудогорец" - "Бетис"

"Лудогорец" обяви строги мерките за сигурност преди домакинския двубой с испанския "Бетис" от втория кръг на основната фаза на Лига Европа.

"ПФК "Лудогорец" уведомява всички фенове, които ще гледат на живо мача от II кръг на основната фаза в Лига Европа срещу "Бетис" в четвъртък (2 октомври) от 19:45 часа, че в същия ден стадион „Хювефарма Арена" ще отвори врати в 17:45 часа.

С оглед очаквания пълен капацитет на стадиона клубът призовава всички привърженици да пристигнат по-рано и да заемат местата си своевременно. Молим за стриктно спазване на правилата, за да се избегне струпване по входовете и пътеките. Напомняме, че използването на чадъри на стадиона е забранено. При влошени метеорологични условия ПФК Лудогорец е осигурил допълнителни дъждобрани, с които може да се снабдите в кетъринг зоните.

ВАЖНО! Стюардите ще следят стриктно пътеходите да не се блокират и да бъдат свободни през целия мач.

Клубът напомня, че в момента се продават билети на клубната база в Разград, както и на билетната каса на ул. „Васил Левски". Днес гишето ще работи от 12:00 до 18:00 часа, а утре – от 10:00 часа до първия съдийски сигнал.

Утре фенкараваната на стадиона отваря в 17:45 часа.

Клубът съобщава, че на „Хювефарма Арена" няма да бъдат допускани фенове в нетрезво състояние, както и лица, носещи оръжия, опасни предмети, пиротехнически средства, запалки, бутилки, шишенца с парфюм и дезодорант. Расистките скандирания, както и използването на лазери от трибуните по време на мача, са строго забранени. ПФК "Лудогорец" напомня, че всички привърженици подлежат на щателна проверка на входовете, като забранените предмети ще бъдат изземвани.

Присъстващите, които са под 18 години, трябва да представят попълнена декларация от настойник. Такива се раздават персонално при покупката на билет. При необходимост може да се използва линк, наличен в портала за онлайн билети https://tickets.ludogorets.com", съобщиха от "Лудогорец".