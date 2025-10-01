Успехите на Христо Стоичков са почти неизброими - „Златна топка“, две „Златни обувки“, един от стоте най-велики за ХХ век, избрани от Краля Пеле и още, и още…

Всяко величие обаче има своето истинско начало, а се знае, че в началото на своето, Стоичков измина пътя от присъдата „вън от футбола завинаги“ до полуфинал за Купата на носителите на купи (КНК) с ЦСКА срещу Барселона през 1989 г. Няколко месеца по-късно дойде и първата истински знаменита дата за Камата.

На 1 октомври през същата година, ЦСКА се изправи в поредното „вечно дерби“ срещу Левски. В този мач, Стоичков щеше да бъде „канонизиран“ завинаги в историята на клуба си.

Малко преди него ЦСКА бе разгромил полския Рух (Хожув) с 5:1 в първи кръг за Купата на европейските шампиони (КЕШ), последен двубои за Любослав Пенев преди трансфера му във Валенсия. Ден по-рано Левски пък изигра най-кошмарния си двубой в Европа и загуби с 3:4 от белгийския Антверпен, след като водеше с 3:1 като гост за Купата на УЕФА и си спечели съмнителната слава на „евроидиоти“.

Така, двата отбора излязоха в коренно различно настроение един срещу друг. Вече без деветката си Любо Пенев, „червеният“ отбор пак беше фаворит във вечното дерби, но „сините“ се радваха на отсъствието на „Ел Голеадор“, който бе и актуален футболист №1 на България.

Въпреки надмощието на ЦСКА, след половин час играта беше сравнително равностойна и голове не паднаха. Първо Емил Костадинов за ЦСКА, а после Божидар Искренов от Левски изпуснаха по една добра ситуация.

В 34-ата минута всичко се промени - Христо Стоичков изпълни пряк свободен удар и централният защитник Трифон Иванов заби в мрежата на Здравко Здравков. Полувремето завърши при този резултат и нищо не предвещаваше какво ще се случи през второто.

Стартфото

А се случи това, че мачът се превърна в рецитал на Камата. Само за 28 минути Стоичков отбеляза четири гола, за да оформи разгрома с 5:0! Така, бъдещият кавалер на „Златната топка“ стана първият и единствен футболист на ЦСКА с четири попадения във „вечното дерби“.

За статистиката обаче, мачът завинаги ще е в графата на онзи период, в който комунистическата партия бе преименувала отборите и ЦСКА носеше името ЦФКА „Средец“, а Левски се наричаше ФК „Витоша“.

Imago

Малко повече от месец след този мач, нищо в България не беше същото. Вече в „демократична обстановка“ имената на клубовете бяха възстановени и още на следващия мач срещу Левски, Стоичков се погрижи да подразни яростно съперника, като за първи и единствен път излезе с фланелка с №4 на гърба за огромен кеф на сектор „Г“.

В крайна сметка, този мач завърши 2:2, а накрая на сезона ЦСКА стана шампион.

Кампанията на „четворката“ е и последната, в която ЦСКА беше един от най-силните клубове в Европа. След Рух, ЦСКА отстрани и чешкия гранд Спарта Прага с общ резултат от двата мача 5:2, след общо четири гола на Стоичков. Така, през 1990 г. ЦСКА игра напролет в Европа за последен път засега в историята си и се нареди сред осемте най-добри клубове на континента. В четвърт финала, „червените“ отстъпиха на Марсилия (0:1 и 1:3)

А Христо Стоичков завърши този сезон с 38 гола, което му помогна да спечели „Златната обувка“ за голмайстор №1 в Европа, поделена с мексиканеца Уго Санчес, тогавашната деветка на Реал Мадрид.

Вечното дерби между ЦСКА и Левски на 1 октомври 1989 г. завинаги ще остане паметно и за „червените“, и за Камата. Това е най-голямата победа на ЦСКА над вечния съперник, след която Стоичков завинаги стана любимец на сектор „Г“.

А към онзи момент никой изобщо и не подозираше какво ще се случи с него в Барселона и през онова ненормално и епично американското лято на 1994 г…

Съставът на ЦСКА в паметния мач: Илия Вълов, Емил Димитров, Трифон Иванов, Мариус Уруков, Димитър Младенов, Марин Бакалов, Костадин Янчев, Георги Георгиев, Емил Костадинов, Христо Стоичков, Петър Витанов. Като резерви влязоха Стефан Бачев и Ивайло Киров.