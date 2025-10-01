Изабелла Шиникова надви бивша №70 в света в Самсун

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тенисистката Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на турнира на твърда настилка от категория WTA 125 в Самсун (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката победи с 6:2, 6:4 бившата №70 в света Хариет Дарт (Великобритания). Срещата продължи 86 минути.

Шиникова направи два пробива по пътя към успеха си в първия сет с 6:2, а във втората част българката спечели четири поредни гейма от 2:4 до 6:4.

Това е трета поредна победа без да загуби сет за Шиникова, която започна турнира от квалификациите.

За успеха си Изабелла Шиникова заработи 15 точки за световната ранглиста, а във втория кръг тя ще играе срещу седмата в схемата и №161 в света Мария Тимофеева (Русия).