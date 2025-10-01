ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георг Георгиев: Със Саудитска Арабия имаме неизпол...

Времето София 17° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21405583 www.24chasa.bg

Изабелла Шиникова надви бивша №70 в света в Самсун

1488
Изабелла Шиникова.

Тенисистката Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на турнира на твърда настилка от категория WTA 125 в Самсун (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката победи с 6:2, 6:4 бившата №70 в света Хариет Дарт (Великобритания). Срещата продължи 86 минути.

Шиникова направи два пробива по пътя към успеха си в първия сет с 6:2, а във втората част българката спечели четири поредни гейма от 2:4 до 6:4.

Това е трета поредна победа без да загуби сет за Шиникова, която започна турнира от квалификациите.

За успеха си Изабелла Шиникова заработи 15 точки за световната ранглиста, а във втория кръг тя ще играе срещу седмата в схемата и №161 в света Мария Тимофеева (Русия).

Изабелла Шиникова.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?