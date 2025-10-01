Новият треньор на младежите: Александър Димитров ми даде насоки

Новият селекционер на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев постави високи цели пред себе си и пред тима, след като официално наследи Александър Димитров. Специалистът ще дебютира начело на „лъвовете" на 10 октомври срещу Португалия в тежка визита на големия фаворит в групата от квалификациите за Евро 2027.

„Винаги съм си поставял максимално високи цели и като играч, и като треньор – обяви Янчев пред канала на Българския футболен съюз. - За краткото време, в което работих като старши треньор, имам трето място и финал за купата на България. Ще искам и играчите да са максималисти. Да, групата ни е трудна. Наясно съм, че имаме тежък мач в Португалия, а след това приемаме Чехия, лесни съперници няма."

В щаба на Янчев влизат Стоян Колев, отговарящ за подготовката на вратарите, Стойчо Младенов-младши ще бъде негов асистент, Християн Христов е със статут на анализатор, Светлин Спасов е кондиционният специалист, а със системата Barin ще работи Васил Цветков.

„Наистина има разлика (б.а с досегашната му работа). Това е предизвикателство, от което имах нужда. С радост приех поканата на президента Георги Иванов и техническия директор Кирил Котев, благодаря за доверието. Имаме много добри младежи, които се надявам да ги развием още по-добре и да ги подготвим за първия отбор. Александър Димитров ме въведе в процеса, даде ми насоки. Нашата работа ще бъде зависима, разбира се, първият отбор е с приоритет. Промени няма да правим кой знае колко много. Схемата и начинът на игра ще се запазят. Имаме няколко дни, в които да изчистим определени детайли."