ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георг Георгиев: Със Саудитска Арабия имаме неизпол...

Времето София 17° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21406423 www.24chasa.bg

Синер: Пекин е специално място за мен

1080
Снимка: Ройтерс

Италианецът Яник Синер, който спечели третата си титла за годината и 21-а в кариерата, след като би американеца Лърнър Тиен във финала на турнира в Пекин, обяви че успехът има голямо значение за него.

Титлата на Карлос Алкарас в Токио във вторник и триумфът на Синер отбелязаха първия път от 2020 година насам, в който номер едно и две в световната ранглиста грабнаха трофеи в една и съща седмица, след като Новак Джокович (Дубай) и Рафаел Надал (Акапулко) бяха постигали това.

"Това е много, много специално място за мен", коментира Яник Синер по време на церемонията по връчването на трофея в Пекин.

"На моя екип ще кажа благодаря за разбирането и работата с мен. Не целият отбор е тук, надявам се останалите да гледат от вкъщи. Ще се опитаме да се подобрим и да се стремим към повече, за да видим как ще изглежда останалата част от сезона", добави италианският тенисист.

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?