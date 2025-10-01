ПСЖ без Кварацхелия за дербито с “Барселона”

“Пари Сен Жермен” няма да разчита на Хвича Кварацхелия за голямото дерби в Шампионската лига тази вечер.

Грузинската звезда не попадна в групата на носителя на купата, тъй като получи контузия в бедрото и бе сменен на полувремето при победата над “Оксер” в първенството на Франция.

Луис Енрике не може да разчита също на носителя на “Златната топка” Усман Дембеле, на Дезире Дуе и на капитана Маркиньос, но в състава след травми се завръщат Витиня и Жоао Невеш.

Любопитното за двубоя в Каталуня е, че фланелките на играчите от двата отбора (тези на ПСЖ със специално лого) ще бъдат продадени на търг с благотворителна цел. Приходите са за фондацията на името на дъщерята на Луис Енрике, създадена от бившата звезда на “Барселона” и съпругата му Елена в памет на детето. Шана почина на 9 през 2019 г. от рядка форма на рак на костната система. Фондацията помага на семейства с тежкоболни деца.

Старши треньорът на “Барселона” побърза да уточни, че предстоящият двубой не е възможност за реванш срещу френския отбор заради загубата през пролетта на миналата година. За подобна нагласа говори Педри.

“Това е различен турнир срещу голям треньор и голям клуб като ПСЖ, който го показа не само през миналия, но и през настоящия сезон.

Контузиите са част от нашата работа. Трябва да знаем как да се справяме с тях, такава е ситуацията. Няма да ни е лесно, тъй като ще играем срещу отбор, който ще ни оспорва притежанието на топката. Но от първата минута трябва да играем на нашето максимално ниво.

Това е Шампионската лига и такива са очакванията ми към моите играчи. Завръщането на Ламин Ямал? Според мен не е добре да се хвали само един конкретен играч. Фокусирани сме върху работата. Наясно сме, че той има талант и може да достигне много високо ниво, но е необходимо да се труди. Не трябва да си добър само с топката, но и да работиш в защита”, коментира Ханзи Флик.

