БФС отказа да даде на "Ботев" (Пд) запис с разговор между съдиите от мача с "Левски"

Даниел Наумов Снимка: Startphoto.bg

Съдийската комисия към Българския футболен съюз отказа да предостави на "Ботев" (Пловдив) записите от аудио комуникацията от системата ВАР в двубоя с "Левски", съобщиха от футболния клуб.

По-рано днес от ръководството на "канарчетата" обявиха, че са входирали официално писмо до БФС с искане да получат записите от комуникацията между арбитрите заради ситуацията в първата минута на срещата, при която нападателят на "Левски" Рилдо Фильо наранява с крак лицето на вратаря на "жълто-черните" Даниел Наумов.

В своя официален отговор от Съдийската комисия уведомяват управата на "Ботев", че не предоставят записите, защото те са конфиденциални и допълват, че решението на терен на главния съдия Валентин Железов за санкциониране на играча на "Левски" с жълт картон е коректно и в съответствие с правилата на играта.

