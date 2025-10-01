ЦСКА отбеляза 45 г. от велика победа в Европа

От ЦСКА отбелязаха годишнина от велика победа в Европа със следния материал в клубния си сайт:

"Днес се навършват 45 години от един от най-важните мигове в историята на ЦСКА на европейската сцена - отстраняването на действащия континентален шампион Нотингам Форест. Великият успех с 1:0 на „Сити Граунд" в мач реванш от 1/16-финалите на КЕШ идва благодарение на попадение на Ружди Керимов през първото полувреме, а подвигът на момчетата на Аспарух Никодимов получава широк отзвук в цяла Европа.

Така - 7 години, след като взима скалпа на непобедимия Аякс, ЦСКА постига втори краен успех срещу актуален европейски първенец и затвърждава реномето на убиец на гиганти на международната сцена.

Изминали са 2 седмици от първия „армейски" успех над английския първенец в София – отново минимален, който дава надежди на домакините, че могат да обърнат общия изход от сблъсъка. Нищо подобно – червените футболисти не трепват от тоталния натиск на съперника в първите минути, нито от факта, че Нотингам, воден от Брайън Клъф, разполага с колоси в състава си като Шилтън, Макговърн, Бърнс, О'Нийл, Уолъс, Робъртсън и е носител на най-ценното отличие в клубния футбол в предишните два сезона. С вещина „армейската" отбрана отбива всички опити да бъде преодолян Георги Велинов и на свой ред ЦСКА отговаря на предизивикателството.

В 33-тата минута при една от контраатаките на българския шампион Керимов изскача срещу Шилтън и с чудесен изстрел под плонжа му открива резултата. Големият тим на Нотингам е в пълен шок и до края не успява да възстанови концентрацията в играта си. „Армейците", водени в ариегарда от митичния Георги Димитров-Джеки, умело спират в зародиш всички опити на домакините да се доберат поне до равенството.

В крайна сметка на таблото остава резултатът 0:1 и фантастичният тим на ЦСКА смайва цяла Европа!

Съставът на ЦСКА: 1. Георги Велинов, 2. Иван Зафиров, 3. Георги Димитров, 5. Ангел Рангелов, 6. Георги Илиев, 4. Цоньо Василев, 10. Пламен Марков, 11. Никола Велков, 7. Цветан Йончев (87' 15. Марио Вълков), 8. Ружди Керимов, 9. Спас Джевизов.

Старши треньор: Аспарух Никодимов.

Голмайстор: 0:1 Керимов 33'."