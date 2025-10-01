Треньорът на "Лудогорец": Срещу "Бетис" ще бъде шахматна битка!

Старши треньорът на "Лудогорец" Руи Мота говори преди втория мач на тима от турнира Лига Европа, който е срещу испанския "Бетис" утре в Разград от 19,45 ч.

"Когато играеш в Лига Европа, винаги се изправяш срещу много добри отбори. Някои казват, че "Бетис" е много добър отбор със страхотни футболисти и много добър треньор. Разбира се, ние ги уважаваме и винаги уважаваме всички, но също така си имаме нашите очаквания, че ще направим много добър мач.

Мануел Пелегрини страхотен треньор със страхотна история зад гърба си. Много го уважавам и утре ще бъде шахматна игра. Смятам движенията да бъдат в наша полза, а не в негова", сподели Мота.

"Лудогорец" стартира в Лига Европа с победа над "Малмьо" 2:1 в Швеция.