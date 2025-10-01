ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отложете разходката на Витоша, очаква се силен гор...

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21407789 www.24chasa.bg

3 български победи и 1 загуба на турнир по бадминтон в ОАЕ

944
Калояна Налбантова Снимка: БФБадминтон

Българките Стефани Стоева, Калояна Налбантова и Христомира Поповска започнаха с победи на единично жени на турнира по бадминтон от сериите "Tour Super 100" в Ал-Аин (Обединени Арабски Емирства).

Стефани Стоева се наложи над Лян Тин Юй (Тайван) с 16:21, 21:14, 21:18 за 45 минути. Следващата й съперничка ще бъде шестата поставена Тасним Мир (Индия).

Калояна Налбантова победи Ашмита Чалиха (Индия) с 21:18, 21:18 за 35 минути и утре излиза срещу втората в схемата Анупама Упадхяя (Индия).

Христомира Поповска постигна успех над Доха Хани (Египет) с 21:15, 21:11 за 23 минути на корта и утре ще има трудната задача срещу първата поставена Карупатеван Летшана (Малайзия).

Водачки в схемата на двойки жени са Стефани Стоева и Габриела Стоева. Те стартират директно от втория кръг срещу представителките на домакините Ниведха Сринивасан и Анджу Томас.

Габриела Стоева и Евгени Панев загубиха на смесени двойки от Лян Чън Сун и Чжъ-Вей Хъ (Тайван) с 21:15, 15:21, 14:21.

Калояна Налбантова Снимка: БФБадминтон

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?