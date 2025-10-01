Българка стигна 1/4-финал на европейско по бокс

Христеа Нинова се класира за четвъртфиналите в категория до 54 килограма на европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Острава.

На ринга в чешкия град талантливата българка се поздрави с победа с неединодушно съдийско решение над италианката Естела Филарди. Мачът бе много равностоен, но Нинова показа повече характер и това убеди съдиите да я посочат за победителка. За място на полуфиналите и минимум бронзов медал Нинова ще се боксира с англичанката Руби Кътбъртсън. Мачът им е на 4 октомври.

Във вечерната сесия днес има още два двубоя с българско участие. Около 19,45 часа Милена Николова в категория до 57 килограма при девойките ще боксира с Ана Колотурска от Украйна, а около час и половина по-късно Янко Илиев в категория до 55 килограма при младежите ще срещне Майкъл Райли от Република Ирландия.