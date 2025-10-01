ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

5,2 млрд. лв. е бюджетният ни дефицит към август

Деянов и Недялкова с титли от лятното държавно по ски бягане в Сапарева баня

Симеон Деянов (Узана 2007) и Калина Недялкова (Александър Логистик) с първи титли от лятното държавно по ски бягане. Организатори са БФСки и община Сапарева баня.

В масовия старт класически стил при мъжете Деянов спечели с време от 42:18,0 мин. Втори на 20,03 сек е Даниел Пешков (СК Банско), а трети на 2:00,9 мин е Марио Матиканов (Александър Логистик). При жените Недялкова спечели златото с резултат от 23:50,2 мин. Среброто е за Елена Христева (Тритон Екстриим) с изоставане от 27 сек., а трета на 1:23,8 мин е Антония Григорова (Александър Логистик).

Сред връчилите отличията на най-добрите бе и Георги Бобев, вицепрезидент на БФСки.

