В последния мач преди “Лудогорец” дядовци изведоха “Бетис” на терена

Съперникът на 14-кратния ни шампион "Лудогорец" във втория кръг на основния турнир от Лига Европа - испанският "Бетис", проведе трогателна акция преди началото на последния си мач, преди да отпътува за България.

В него "зелено-белите" от Севиля надиграха "Осасуна" с 2:0 в 7-ия кръг на Ла Лига, като головете вкараха Ез Абде (19) и Кучо Ернандес (38).

Но това, което предизвика възторга на феновете, се случи преди началото.

Играчите на "Бетис" бяха изведени на терена не от децата от клубната школа, а от възрастни хора. За целта бяха подбрани 11-те запалянковци, които имат най-много години зад гърба си. Целта е да се призове за уважение по отношение на хората на преклонна възраст.

Те всички бяха с тениски, на които имаше надпис De padres a hijos... de abuelos a nietos ("От родители към деца... от дядовци към внуци"). Цялата публика стана на крака и ги посрещна с аплодисменти.

Инициативата се провежда за втори път, като първият беше миналата година. Тя предизвика много положителни отзиви и затова ръководството на клуба реши да я повтори.

"Очакваме труден мач срещу добър отбор, срещу който играхме преди три години и го познаваме. Имат доста бразилци, които са креативни. Умеят да владеят топката", заяви наставникът на испанците Мануел Пелегрини. Той бе награден преди мача с "Осасуна" като наставник с най-много мачове начело на отбора. Той има 364, с което надмина Лоренсо Сера Ферер, който е с един по-малко.

"Няма да е толкова лесно, колкото го изкарват в някои медии. Те са топотбор в лигата си. В първия си мач победиха класен съперник като "Малмьо", при това в Швеция. В днешно време сме много внимателни, че трябва да покажем едно много пълноценно представяне. У дома с феновете си те ще се опитат да вземат три точки, които са важни за класирането", каза още чилиецът.

"Европа и вътрешният шампионат са различни неща. В този турнир става въпрос за това да се класираме възможно най-бързо. Колкото повече точки спечелиш сега, толкова по-малко напрежение ще имаш по-късно", каза още Пелегрини.

Той няма да може да разчита на голямата звезда в халфовата линия Иско Аларкон, както и на Марк Бартра, Диего Йоренте, Нелсон Деоса и Пабло Гарсия.