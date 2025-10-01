ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветът на Европа прекрати мониторинга над Българи...

"Левски II" надви 2:1 ЦСКА III, синът на Христо Йовов вкара

1260
Кристиян Йовов Снимка: Startphoto.bg

Вторият отбор на "Левски" се наложи над третия тим на ЦСКА в дербито на Югозападната III лига, което бе от отложения шести кръг на първенството.

Капитанът Кристиян Йовов откри резултата за "сините", които бяха домакини, след като съдията Геро Писков даде авантаж за нарушение срещу Радостин Стоилов и синът на Христо Йовов вкара с диагонален удар за 1:0 в 12-ата минута.

ЦСКА изравни чрез нападателя си Александър Георгиев от дузпа в 37-ата минута, както завърши и първата част - 1:1.

След почивката Александър Калчев от "Левски" вкара победния гол в 54-ата минута след индивидуален пробив отдясно и мощен удар под напречната греда.

Така тимът на "Левски" с треньор Йордан Петков се изкачи на седмо място в класирането със 17 точки, като изпревари втория тим на Славия. Третият тим на ЦСКА под ръководството на Даниел Моралес е на 15-а позиция с 10 точки.

Кристиян Йовов

