"Левски" посрещна сребърната си седморка

7-те момчета, израснали в школата на волейболния "Левски", които бяха част от невероятния успех на националния отбор със сребърните медали от световното във Филипините, се завърнаха в клубната зала за кратка церемония в тяхна част.

Това са настоящите състезатели от шампионския състав Стоил Палев, Дамян Колев и Димитър Добрев, преминалият във френския "Туркоан" Венислав Антов, сменилият американския "Лонг Бийч" с руския "Локомотив" (Новосибирск) Симеон Николов, асът на италианския "Лубе" Алекс Николов и Преслав Петков, който от новия сезон също ще играе на Ботуша с екипна на "Фолгоре Маса".

Помощник на селекционера Джанлоренцо Бленджини пък е Андрей Жеков, който през миналия сезон работи в школата на "Левски", а преди това бе и старши треньор на мъжкия "син" тим.

Сребърните седморка бе приветствани от стотици деца от школата и фенове.

След това те бяха удостоени с плакети от началника на "Регионално управление на образованието" за София-град д-р Елеонора Лилова.

Те бяха предоставени от 166 СУ "Васил Левски", в което са учили националите. Димитър Добрев все още не е завършил, тъй като е на 17 г.

По време на церемонията лично директорът на 166 СУ "Васил Левски" Нина Иванова се обърна към състезателите на Левски.

"Всички ви наричаха момчета, но просто за една нощ казаха, че сте пораснали, големи мъже. За нас вие си оставате нашите деца", заяви директор Иванова.

Д-р Елеонора Лилова добави: "Момчета, страхотни сте! Както си говорехме с Владимир Николов, след три години на Олимпиадата ще чакаме да станете олимпийски шампиони. Скачате все по-високо и всички вече ще очакват много. Това уважение, което сега заслужихте, ще ви бъде голяма отговорност. Ние пак ще ви чакаме и ще се надяваме на още повече успехи. Гордеем се с вас и с вашите треньори".

Един от президентите на "Левски" Давид Давидов (другият е легендата Владо Николов) пък посочи най-важните фактори, донесли огромния успех.

"Момчета, изключително съм щастлив да ви посрещнем. Вие донесохте голяма гордост на всички нас. Искам преди всичко да ви благодаря за това, което постигнахте. Освен вашия талант, това е и резултат от усърдие, всеотдайност, дисциплина и уважение към това, с което сте се захванали", заяви Давидов.