Децата - дигитални, но до класната стая

Още един финал за България на европейското по бокс за младежи

Янко Илиев осигури още един четвъртфинал за България на Европейското първенство за младежи и девойки в Острава. Националът ни преодоля много коравия ирландец Майкъл Райли.

В категория до 55 килограма талантът, воден от треньорите Александър Александров и Фикрет Ереджебов, трябваше да компенсира сериозно изоставане в ръста, но се справи с тежката задача и постигна неединодушна победа.

Така Илиев влезе в Топ 8 на шампионата на Стария континент. На 5 октомври той ще боксира с друг представител на Острова – Риза Сафари (Англия).

В другата ни среща днес Милена Николова (57 кг) отстъпи на украинката Ана Колотурска. 

