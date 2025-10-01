ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Децата - дигитални, но до класната стая

Целувки за Алекс Николов между президентството и парламента (Снимки)

Топреализаторът на националния ни отбор Алекс Николов се целува с приятелката си Юлита на излизане от президентството. СНИМКИ: ПЛАМЕН КОДРОВ

При най-тежкия период на подготовка волейболните национали нямат по 3 тренировки на ден.

1 октомври обаче им предложи тристепенно меню с държавни и църковни почести след невероятния успех на световното първенство във Филипините.

На него момчетата на италианския селекционер шашнаха всички и стигнаха до сребърните медали.

Във вторник отборът се прибра в България с правителствения самолет от Истанбул. Пред храм-паметника “Св. Александър Невски” бе организирано посрещане, а щаб и състезатели се насладиха на всенародната любов. Събитието се получи много емоционално и донесе неподправена радост и на двете страни.

Днес четата на Бленджини бе почетена от президента Румен Радев, парламента и патриарх Даниил (по реда, по който ги посетиха).

Между посещенията в първите две институции топреализаторът на световното в Манила Алекс Николов (173 точки) си размени целувки със своята приятелка Юлита. Двамата са заедно вече от няколко години.

Явно след дългата разлъка искат да бъдат заедно във всеки един момент, в който е възможно.

