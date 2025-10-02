Ало, политиците, с плакети не се тренира

Хайде на бас, че след броени дни, когато се гледа държавният бюджет, всички тези, които се снимаха с волейболистите, станали втори в света на първенството във Филипинит, ще оставят отново спорта без пари. Любимото на българските политици е да цитират проценти. Вдигнахме това с 30%, онова - с 40. И спокойно забравят, че колкото и да вдигаш нулата, тя си остава нула.

България е държавата в ЕС, която отделя най-малко пари за спорт. Това са фактите, уважаеми снимащи се с шампиони. Средният показател в общността е 0,2%. Или с думи прости, за тази година у нас е трябвало да бъде отпуснат бюджет на спортното министерство от 400 милиона лева. Или 200 милиона евро, след като всичко се закръглява в полза на хората.

Нали политиците страшно милеят за родния спорт, нека го направят. Ето тази сума да заложат. И ще има за всичко. И за федерации, и за зали, и за стадиони. И за какво ли не още. За да се развива спортът. За да може децата да следват волейболистите, а не футболистите. И още, и още, и още.

Сигурен съм, че спортният министър Иван Пешев ще поиска по-голям бюджет, но когато дойде времето за одобрение, снимките отдавна ще са забравени. И възторжените постове в социалните мрежи. Електорат най-лесно се гони с шампиони. Всички го знаят. Защото в “белите” държави помнят, че спортът продава повече и от порното.

Как така никой от снимащите се не отиде три месеца в Самоков, където момчетата се скъсаха от тренировки? Ама да се втурнеш първи до самолета, си е изкуство. След това да аплодираш. Какво си направил за тези момчета, че да се киприш до тях.

Реално и шампионите ни имат вина за тази ситуация. Просто отказваш да ходиш като панаирджийска мечка по институции, докато не се оправи бюджетът, и точка. И го обявяваш открито. Защото ти си заслужил.

Защото, като дойде време отново за тренировки, за лагери, за самолетни билети, плакетът няма да ги осигури. Той ще прашасва някъде по етажерките в апартамента. Ще трябват кинти. Толкова е просто.

Единственото чисто нещо бе на площада. В очите на стотиците деца, които се прехласваха по батковците. И искат да станат като тях. Останалото е от лукаваго, както би казал партриархът.

А тези момчета заслужават парад във всеки един български град и село. За което едва ли има заслужил политик.