Андрей Жеков: Вълнението на цяла една нация осмисля всички лишения

Легендарният разпределител на националния по волейбол Андрей Жеков говори при церемонията, която "Левски" организира за свои бивши и настоящи кадри, които стигнаха до второто място в света на първенството във Филипините. Той е част от щаба на селекционера Джанлоренцо Бленджини, а през изминалия сезон работеше в школата на "сините".

"Крайният резултат и вълнението на цяла една нация осмисля всички лишения на професионалните спортисти и в частност волейболистите от националния отбор на България.

Момчетата бяха великолепни през цялото лято. В основата на този резултат са усилията, които положиха. Това е невероятен резултат и те свършиха цялата тази работа. Благодарение на тяхната отдаденост и на това, че не се отказваха, заслужават цялото това нещо. Тепърва ще осъзнават какво са направили.

Говорехме с момчетата и треньорите, че трудно сме си представяли такова нещо. Може би след полуфинала започна да достига до нас информация какво се случва и колко се вълнуват хората. Горди сме. Създаде се емоция в българите и това е по-важно от самия резултат. Радвам се и се надявам да им бъде за пример, че когато се трудят и са усърдни в нещо, ако гледат в една посока, могат да имат резултат.

Искам да изкажа моята благодарност на ръководството на "Левски" за това, че имах възможност да работя четири години в отбора. Поздравявам ги, защото това е огромен успех за тях. Преди седем или осем години се фокусираха върху младите и имат огромна заслуга за този резултат. Той е краят, но всичко това, цялата инвестиция, децата, това е смисълът. Това е хубавото нещо, което успяха да създадат. Стискам им палци, пожелавам им успех и винаги ще ги подкрепям", заяви Жеков.

Той бе и старши треньор на мъжкия "син" тим, а игра за него като състезател.