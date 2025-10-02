Венислав Антов: Бях в шок от радостта на хората при завръщането ни

Диагоналът Венислав Антов е един от юношите на "Левски", които дадоха своя принос за второто място на България от световното по волейбол в Манила.

"Не осъзнавахме какво се случва тук, докато бяхме във Филипините. Не сме гледали много по социалните мрежи, но след това, което видяхме в София, аз наистина съм в шок. Подкрепата и любовта от хората са наистина прекрасни", заяви Антов при церемонията в залата на "синия" клуб в чест на невъобразимия успех.

"Тук си ми е най-добре и съм много щастлив, че децата идват да се снимат с мен. Може би съм ги мотивирал по някакъв начин да се развиват", откровен бе 21-годишният Антов.