И без звездите ПСЖ обърна "Барселона" в Испания (резултати от Шампионската лига)

Европейският шампион ПСЖ показа демонстрация на сила и без част от звездите си удари наперения "Барселона" на испанска земя с 2:1 във втория кръг на Шампионската лига.
Това стана след драматичен обрат.
Каталунците поведоха чрез Феран Торес в 19-ата мин.
Неизвестният на широката публика 19-годишен Сени Маюлу изравни за гостите от Франция в 38-ата мин.
Резервата Гонсало Рамош нокаутира домакините в 90-ата мин.
ПСЖ бе без носителя на "Златната топка" Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Дезире Дуе и капитана си Маркиньос. Всичките са с контузии, но това не попречи на парижани да си тръгнат с 3 т.
Голямата звезда на "Барса" Ламин Ямал (втори за "Златната топка") успя да се отчете с жълт картон.
Останалите резултати:
"Арсенал" - "Олимпиакос" 2:0
"Байер" (Л) - "Айндховен" 1:1
"Борусия" (Д) - "Атлетик" (Б) 4:1
"Монако" - "Манчестър Сити" 2:2
"Наполи" - "Спортинг" (Л) 2:1
"Виляреал" - "Ювентус" 2:2
"Карабах" - "Копенхаген" 2:0
"Сен Жилоаз" - "Нюкасъл" 0:4