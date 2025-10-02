ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И без звездите ПСЖ обърна "Барселона" в Испания (резултати от Шампионската лига)

Ламин Ямал се е огънал при радостта от победния гол на парижани. Снимка: Ройтерс

 Европейският шампион ПСЖ показа демонстрация на сила и без част от звездите си удари наперения "Барселона" на испанска земя с 2:1 във втория кръг на Шампионската лига.

Това стана след драматичен обрат.

Каталунците поведоха чрез Феран Торес в 19-ата мин.

Неизвестният на широката публика 19-годишен Сени Маюлу изравни за гостите от Франция в 38-ата мин.

Резервата Гонсало Рамош нокаутира домакините в 90-ата мин.

ПСЖ бе без носителя на "Златната топка" Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Дезире Дуе и капитана си Маркиньос. Всичките са с контузии, но това не попречи на парижани да си тръгнат с 3 т.

Голямата звезда на "Барса" Ламин Ямал (втори за "Златната топка") успя да се отчете с жълт картон.

Останалите резултати:

"Арсенал" - "Олимпиакос" 2:0

"Байер" (Л) - "Айндховен" 1:1

"Борусия" (Д) - "Атлетик" (Б) 4:1

"Монако" - "Манчестър Сити" 2:2

"Наполи" - "Спортинг" (Л) 2:1

"Виляреал" - "Ювентус" 2:2

"Карабах" - "Копенхаген" 2:0

"Сен Жилоаз" - "Нюкасъл" 0:4

