Александър Василев №1 на “Мастърс” за юноши в Китай, Иван Иванов пропуска

Българин е №1 в списъка на участниците във финалите на веригата за юноши на Международната федерация по тенис.

Турнирът е в Чънду (Кит) и мачовете са от 22 до 26 октомври.

Водачът в световната ранглиста и шампион от “Уимбълдън” и US Open Иван Иванов няма да участва. 16-годишният варненец тренира (и учи) в академията на Рафаел Надал и оттам са преценили, че не си заслужава Иванов да пътува до Китай само за финалите. Нещата можеше да бъдат различни, ако Иванов бе получил покана за “Чалънджър” в Шънчжън от 13 октомври.

Така начело в списъка за Чънду е финалистът от US Open и полуфиналист на “Уимбълдън” Александър Василев (№2 в света). Братовчедът на Григор Димитров стана герой за купа “Дейвис”, като спечели решителния мач срещу Финландия.

Другите за “Мастърс” са Андрес Сантамария Роч (Исп), Якобо Вазами (Ит), Бенджамин Уилуерт (САЩ), чиято майка Веси е бивша тенисистка от Пловдив, Макс Шонхаус (Гер), Яник Теодор Александреску (Рум), Джак Кенеди (САЩ) и Оскари Палданиус (Фин).

