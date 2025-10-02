ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията разследва заплаха за убийство срещу сест...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21411427 www.24chasa.bg

Александър Василев №1 на “Мастърс” за юноши в Китай, Иван Иванов пропуска

916
Шампионът от US Open Иван Иванов (вдясно) и Александър Василев вече са първи и втори в света до 18 г. Снимка: Startphoto

Българин е №1 в списъка на участниците във финалите на веригата за юноши на Международната федерация по тенис.

Турнирът е в Чънду (Кит) и мачовете са от 22 до 26 октомври.

Водачът в световната ранглиста и шампион от “Уимбълдън” и US Open Иван Иванов няма да участва. 16-годишният варненец тренира (и учи) в академията на Рафаел Надал и оттам са преценили, че не си заслужава Иванов да пътува до Китай само за финалите. Нещата можеше да бъдат различни, ако Иванов бе получил покана за “Чалънджър” в Шънчжън от 13 октомври.

Така начело в списъка за Чънду е финалистът от US Open и полуфиналист на “Уимбълдън” Александър Василев (№2 в света). Братовчедът на Григор Димитров стана герой за купа “Дейвис”, като спечели решителния мач срещу Финландия.

Другите за “Мастърс” са Андрес Сантамария Роч (Исп), Якобо Вазами (Ит), Бенджамин Уилуерт (САЩ), чиято майка Веси е бивша тенисистка от Пловдив, Макс Шонхаус (Гер), Яник Теодор Александреску (Рум), Джак Кенеди (САЩ) и Оскари Палданиус (Фин).

Шампионът от US Open Иван Иванов (вдясно) и Александър Василев вече са първи и втори в света до 18 г. Снимка: Startphoto

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?