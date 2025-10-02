ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фенове: Да чакаме ли скоро годеж на Григор и Ейса?

Григор и Ейса на брега. Снимка: Инстаграм/Григор Димитров

Последните снимки на Григор Димитров със сегашната му приятелка Ейса Гонсалес дадоха повод за много интересни коментари в социалните мрежи.

Преди дни най-добрият български тенисист в историята и мексиканската актриса се разхождаха по улиците на Милано, където бяха за Седмицата на модата. После присъстваха като специални гости на представянето на новата колекция на Prada.

“Влюбени и сиящи, държейки се за ръце, те излъчваха стил и интимност, като потвърдиха, че романсът им разцъфтява. Могат ли скоро да изненадат всички с годеж”, написа онлайн издание от Латинска Америка.

Ейса отдели специално внимание и на ревюто в памет на Джорджо Армани, а сред присъстващите бяха Ричард Гиър, Кейт Бланшет и Глен Клоуз. На партито дойде и рускинята от кавказки произход Лолита Османова, с която Григор Димитров ходеше 2 години и дори доведе в родния си Хасково.

На Седмицата на модата бе и друга бивша на нашия тенисист - румънката Мадалина Геня, която живее в Милано. С Димитров тя изкара сравнително кратко, но пък единствена пусна в профилите си предизвикателни полуголи кадри с Григор, които побърза да изтрие, но феновете не пропуснаха да запазят.

