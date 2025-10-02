Турци измамиха всички с измислена тв водеща

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европа лудна по турската телевизионна водеща Ейсан Аксьой, която презентира мача от Шампионската лига “Галатасарай” - “Ливърпул” (1:0). Нейните последователи в инстаграм скочиха с няколко хиляди преди двубоя.

Оказа се обаче, че става въпрос за генериран от изкуствен интелект образ, съобщи “Дейли Мейл”. Освен в социалните мрежи се оказа, че има и доста, които плащат по 771,50 лири, за да гледат нейни снимки в сайта за възрастни Patreon.

Дамата наскоро започна да се намесва във футбола, след като преди това се концентрираше единствено в социалните мрежи.