Мони Николов: Израснал съм в "Левски", това е моят дом

Разпределителят на световните вицешампиони във волейбола Симеон Николов е един от седемте юнош на "Левски", за които бе организиране приветствана церемония в зала "Левски Сфия".

"Това е моят дом, тук съм израснал. Треньорите на "Левски" са в основата на това какъв играч съм днес. Радвам се, че клубът оценява този труд и организира този празник.

Като видях колко българи се бяха събрали на едно място, осъзнах колко много хора са гледали и колко малки деца сме вдъхновили. Щастлив съм, че спортът и волейболът в България имат такъв ефект върху хората", сподели 19-годишният разпределител.

"Ще бъде нещо ново в руския "Локомотив", нещо трудно, но съм развълнуван. За да отидеш на върха, трябва да минеш през препятствия, дори и да е неудобно. Ако трябва да съм честен, не ме притеснява нищо, освен може би студа", каза още Мони, който от новия сезон ще играе в Новосибирск под ръководството на бившия национален селекционер Пламен Константинов.