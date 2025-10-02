Алекс Николов: Горд съм, че обединихме толкова хора

Топреализаторът на националния отбор по волейбол Алекс Николов изрази емоциите си от посрещането в София след завръщането от Филипините, където България спечели сребърните медали.

21-годишният посрещач говори в зала "Левски София", където родният му клуб бе организирал празнина церемония за 7-е юноши от школата си, които бяха част от държавния тим в Манила.

"Пред "Александър Невски" категорично разбрахме какво сме направили за България. От тогава не мога да спра да се усмихвам. Чувствам се горд, че успяхме да съберем толкова интерес от хората и че се обединихме в една цел. Много се радвам.

Спортът, особено колективният, обединява. Видяхме доказателството за това и се надявам в бъдеще да имаме още поводи да се събираме на "Александър Невски", защото беше просто невероятно.

"Тук в "Левски" съм прекарал голяма част от юношеските си години и е готино да се завърнеш на базата с медала. Благодаря много на клуба, че организира този празник", сподели Алекс.