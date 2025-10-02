ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Честит рожден ден на Росица Кирилова

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21411487 www.24chasa.bg

Шампионската лига с първи гол над Северния полярен кръг

1684
Йенс Петер Хауге Снимка: Ройтерс

След равенството 2:2 между "Будьо/Глимт" и английския "Тотнъм" на норвежка земя в Шампионската лига може да се похвали, че вече има попадения над Северния полярен кръг.

Първото бе дело на Йенс Петер Хауге от домакините.

Той вкара и второто за тях.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Йенс Петер Хауге Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?