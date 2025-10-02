Шампионската лига с първи гол над Северния полярен кръг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След равенството 2:2 между "Будьо/Глимт" и английския "Тотнъм" на норвежка земя в Шампионската лига може да се похвали, че вече има попадения над Северния полярен кръг.

Първото бе дело на Йенс Петер Хауге от домакините.

Той вкара и второто за тях.