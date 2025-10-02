Националите ни: На всеки мач излизаме за победа

"Отидохме с идеята да печелим", заяви в "Тази сутрин" по бТВ либерото от националния ни отбор по волейбол Дамян Колев за финала на световното първенство във Филипините.

"Очакванията идват от нас самите, на всеки мач излизахме за победа", допълни и Аспарух Аспарухов.

За тържественото посрещане в България на националите ни Дамян коментира: "В самолета от Манила до Истанбул не знаехме какво ни очаква". Момчетата обясниха, че е имало информационно затъмнение с цел концентрация, но "не е имало строг режим".

"Преживяхме едно много готино лято - за нас е чест, че зарадвахме много хора", посочи още Аспарух и допълни, че празненствата за отбора са били в дискотеката след финала, а общо за излизали не повече от 3-4 пъти извън хотела.

"Изпитваха нови методи за подготовка, тренирахме по няколко часа в залата, после във фитнеса", посочи още Дамян, а Аспарух допълни: "Между тренировките общо взето стоиш в стаята. Играехме игри в стаята тип "Трейтърс", събирахме се отбора, беше сплотяващо".

Националът ни Стоян Палев посочи, че въпреки много преживявания ще запомнят всичко от посрещането си в България: "Наистина имаше наплив от институции, от хора, които искаха да ни видят, но мисля, че всеки от нас ще ги помни цял живот".

За ритуалите преди излизане на терена Дамян коментира: "Слушаме музика, например български рап, имаме си плейлист", а Аспарух допълни: "Търсим нещо, с което максимално да си повдигнем настроението".

За това какво трябва да спазват, когато излязат за игра, Аспарух каза, че най-важното е "концентрация, смелост и агресия".

За треньора на тима Джанлоренцо Бленджини, който говори на момчетата и на италиански, и на английски, Стоил обясни: "Той по принцип говори на английски, но когато е емоционален започва на италиански, повечето в отбора говорят италиански, а за тези, които не говорим, ни се превежда". Според Аспарух Бленджини "със сигурност иска сериозни хора, не говорим за диктатура, но със сигурност има дисциплина".

За ограничените комуникации с външния свят Дамян коментира, че "с нашите близки говорихме предимно, когато имахме свободно време, те ни вдъхваха подкрепа", а Стоил допълни: "Те ни казваха: "Каквото и да се случи, ние сме с вас".

"Мачът със Щатите беше труден, обърнахме, но не вярвахме през цялото време, че е възможно. Почнахме обаче да играем по-добре и успяхме да обърнем резултата", коментира Аспарух.

За мачът с Чехия и дали е имало елемент на отпускане, Дамян обясни: "Няма как да се отпуснем или да събираме енергия за следващ мач, защото не знаеш дали ще е за злато или бронз, но бяхме изтощени и беше малко по-труден, но все пак успяхме да победим".

За това как при резултата 2-0 не се губи куража за победа, Аспарух посочи: "Повечето момчета сме играли вече с другите, знаем на какво са способни, имахме 2 контролни мача със САЩ и знаехме, че е абсолютно възможно да победим, вярвахме и успяхме".

За емоционалния момент след финала с Италия, когато Дамян беше успокоен от Симоне Анцани, либерото каза: "Беше много емоционален момент, първоначално бяха емоциите от загубения финал, което мисля, че е нормално, Анцани ми каза, че нашия отбор е направил нещо велико и трябва да се гордеем с това".

Според Дамян отбора е почнал да осъзнава какво точно се е случило "като се връщахме вече от Манила и да усетихме подкрепата на хората - вече в България ни стана ясно какво сме направили".

За предстоящото европейското първенство и за играта пред родната публика Стоил посочи: "Със сигурност е много по-сладко като играеш пред нашите фенове, а вкъщи и стените помагат, както се казва".

За филипинците като публика Аспарух коментира: "Доста интересна публика бяха, доста различни от другата част на света, доста са шумни и създават страхотна атмосфера в залата" и допълни: "Има от години доста интерес към волейбола и във Филипините, и в Япония".

"Винаги когато играем, дори в залата, винаги съм на 100% отдаден, това е моя начин да се случват нещата", посочи още Дамян.

За посрещането и приемите в президентството и в Народното събрание Дамян посочи, че "всички се радват и изпитват гордост от това, което сме направили".

На женския волейболен отбор Аспарух пожела "успехи от все сърце", а за подготовката Стоил посочи, че "може би ни трябва малко повече опит, малко повече време, и най-вече да сме здрави". Към това Аспарух допълни: "Трябва да сме реалисти и къде можем да се подобрим, за да сме на по-високо ниво".