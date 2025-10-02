Алекс Николов: Посрещането на "Александър Невски" е повече от медала

"Много сме горди и е много готино. Парадът беше страшна работа. Посрещането на "Александър Невски" беше страхотно. Такива емоции не съм усещал никога. Изпитах първо страшна гордост, че успяхме да съберем над 15 000 човека да ни посрещнат. Това означава за мен много повече от медала."

Този коментар направи националът по волейбол Алекс Николов пред Нова телевизия.

Едва в сряда вечерта, на втория ден от прибирането си от Филипините, волейболните национали са успели да видят семействата си, разказа пък капитанът на отбора Алекс Грозданов. "След пристигането имахме 3-4 часа преди парада и успяхме само да се изкъпем", добави той.

"Да видим народа да излезе на улиците заради нас е страшна чест и гордост. Аз се просълзих на площада на няколко пъти", присъедини се Грозданов към емоциите, които преди това описа и Алекс Николов.

3-4 дни почивка имат волейболните ни национали преди да поемат към клубните си отбори за новия сезон. През април-май те ще се съберат отново в България за лагери и новите състезания на националния.

"Ние сме семейство, нормално е да имаме спорове и дрязги. С Алекс имамхме това лято един момент, в който се бяхме захапали заради загубени точки на тренировка. Но тези спорове са абсолютно позитивни", описа атмосферата в отбора Алекс Грозданов.

С малко закъснение към разговора се присъедини и разпределителят на отбора Мони Николов.

"Нашето хоби с брат ми Алекс извън волейбола са видеоигрите. Това ни кара да разпуснем, дори да се зомбираме за час-два", разказа той.

"В свободното си време гледам да съм със семейството, за хобита не остава много време. Последния сезон се запалих по стрелбата и по 1-2 дни в месеца успяваме да ходим на стрелбище. Последната книга, която прочетох беше биографията на баща им Владо Николов по време на световното. Той вътре споделя емоции, които ние изживявахме в първия ден", разказа пък Алекс Грозданов.