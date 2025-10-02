Анчелоти върна дуо от "Реал" в националния на Бразилия

Крилата на испанския гранд "Реал" (Мадрид) Родриго и Винисиус Жуниор се завръщат в състава на националния отбор на Бразилия по футбол за контролите срещу Република Корея и Япония този месец. Неймар пък отпадна от селекцията на "селесао" заради контузия, съобщава "Ройтерс".

Винисиус не получи повиквателна от старши треньора Карло Анчелоти за световните квалификации срещу Чили и Боливия през септември, докато Родриго за последно игра за Бразилия през март.

Бразилия гостува на Република Корея в Сеул на 10 октомври, а четири дни по-късно среща Япония в Токио.

"Ясно е, че много от тези играчи ще бъдат в състава за световното, но със сигурност трябва да се вземат под внимание и отсъстващите заради контузии. Това ще бъде една добра възможност за останалите да покажат качествата си", коментира Анчелоти.