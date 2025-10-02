ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Флик: ПСЖ заслужено ни победи

Ханзи Флик (вдясно) се поздравява с треньора на ПСЖ Луис Енрике преди мача. Снимка: Ройтерс

Старши треньорът на "Барселона" Ханзи Флик призна, че ПСЖ заслужено е спечелил с 2:1 гостуването си в Испания от втория кръг на Шампионската лига.

Френският тим стигнаха до успеха с гол в последната минута на Гонсало Рамош.

"ПСЖ има скорост, свежест, високо ниво. След като повишиха оборотите, те заслужиха победата. Имахме много мачове през последните седмици, така че ще се срещнем в петък и анализираме. Всички ще говорим за този мач и какво трябва да подобрим. 100 процента съм уверен, че играем на нивото на ПСЖ, но трябва да го правим през всичките 90 минути.

В този мач просто не бяхме на едно ниво. Вярвам в моя отбор, но днес не показахме най-добрата си страна. След 35-ата минута ПСЖ пое контрола върху мача. Не успяхме да покажем пълния си потенциал, а това също е много важно в Шампионската лига. Заслужена победа за съперника", коментира Флик.

