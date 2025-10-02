"Левски" честити рождения ден на Марин Петков

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От "Левски" честитиха рождения ден на национала Марин Петков:

"Днес нападателят на „Левски" Марин Петков празнува своя 22-ри рожден ден.

Юношата на тима има до момента 185 мача и 34 гола с екипа на първия отбор. Петков дебютира със „синята" фланелка на 10 ноември 2019 година при гостуването на „Ботев" (Пловдив), а на 17 март 2021 година вкара първия си гол при визитата на „Славия". Носител на Купата на България през 2022 година. Най-добър млад футболист в Първа лига за сезон 2023/24 година.

С екипа на представителния тим на България Марин Петков записа 18 мача и 3 гола, а за младежката селекция на страната е изиграл 13 мача и е вкарал 2 гола.

ПФК „Левски" честити празника на Марин и му пожелава здраве, успешна кариера, много голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб."