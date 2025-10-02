Рускиня спря Шиникова в Самсун

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изабелла Шиникова отпадна във втория кръг на турнира на твърда настилка от категория WTA 125 в Самсун (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката отстъпи с 2:6, 2:6 от седмата в схемата и №161 в света Мария Тимофеева (Русия). Двубоят продължи 65 минути.

Шиникова допусна по два пробива в двата сета, а от своя страна не успя да пробие подаването на Тимофеева.

Изабелла Шиникова елиминира в първия кръг бившата №70 в света Хариет Дарт (Великобритания), а преди това постигна и две победи в квалификациите. Така българката заработи 15 точки за световната ранглиста.