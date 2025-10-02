Световните ни вицешампиони ще научат в събота съперниците си за европейското

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболните национали на България, които преди 4 дни станаха световни вицешампиони ще научат в събота, 4 октомври, съперниците си в групата на европейското догодина (9 - 26 септември).

Страната ни е сред домакините на шампионата, заедно с Италия, Финландия и Румъния. Засега това е чрез Варна, но президентът на федерацията Любомир Ганев обмисля преместване в София заради големия интерес към отбора след сребърните медали от Филипините.

Жребият ще се проведе в Бари от 21,45 ч. Билетите за европейското ще са в продажба от 7 ноември.

В събота ще се изтегли и жребият за европейското за жени догодина. То ще се проведе Турция, Чехия, Швеция и Азербайджан.