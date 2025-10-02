Три града в битка за домакинските мачове на волейболистите ни

Три наши града се борят за домакинството на Евроволей 2026.

България е един от домакините на Европейското първенство заедно с Румъния, Финландия и Италия, като шампионатът ще се проведе от 9 до 26 септември 2026-а.

На първенството участват 24 отбора, разделени в 4 групи по 6. Всяка страна домакин ще посрещне по една от групите, а финалите ще се проведат в Италия.

Това означава, че България ще има пет мача на родна земя в груповата фаза, като още по време на кандидатурата родната федерация бе заявила град Варна за своите мачове.

Морската ни столица също така фигурира и като официален град домакин в сайта на Евроволей, като компания на Варна правят Клуж в Румъния, Тампере във Финландия и италианските Милано, Торино, Неапол и Модена.

По време на цялата еуфория около прибирането на волейболистите ни със сребърните медали от Филипините, президентът на федерацията Любомир Ганев загатна , че заради огромният интерес към националния тим, може и да се помисли за домакинство в София.

"Залата във Варна ще ни е малка. Следващата година има европейско първенство, на което сме домакини. Замисляме се дали да направим европейското първенство в София", заяви Ганев по време на церемонията по посрещането на волейболистите".

Ден по-късно той засегна темата и в интервю пред "Спортал", където заяви:

"Ние вече сме заявили Варна за домакин. Разбира се, че сега ще има огромен интерес към волейбола. Дали София ще може да приема по това време двубои от Евроволей 2026 все още не е ясно. Свободна ли е зала "Арена София" по това време също все още не знаем. Има ли готовност Столична община също да се включи, също не е ясно. Към момента, във Варна се справят отлично с подготовката. Община "Варна" също е обезпечила бюджет за провеждането на Евроволей 2026".

Преди дни на заседание на Общинския съвет в Русе бе взето решение градът официално да поиска да бъде част от домакините на Европейското.

Според местната управа, залата в Русе превъзхожда тези във Варна и Пловдив, а отстъпва единствено на столичната "Арена София".

Очаква се интерес към мач на България да проявят от Пловдив и Бургас, но почти не съществува сценарий, при който от европейската централа ще позволят петте мача на родния тим да се разпокъсат в пет града.

Към момента "зелена светлина" има единствено Варна, но в следващите месеци ще бъде ясно дали и друг град ще приеме мач на България от Евроволей 2026.

Едно е ясно, след успеха на световното кандидати не липсват, а където и да играе отборът залата при всички положения ще бъде препълнена, пише Дир.бг.