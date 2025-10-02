"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Директорът на ДЮШ на Левски Елин Топузаков записа магистратура „Спортен бизнес".

Тази магистърска програма е съвместна между Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Националната спортна академия (НСА) „Васил Левски".

Програмата стартира през учебната година 2022-2023 и се провежда в съответствие с изучаваните учебни дисциплини по график в двата университета.

Координиращо висше училище по програмата е УНСС. Завършилите магистратурата ще получат съвместна диплома от УНСС и НСА.

През лятото легендата на Левски получи бакалавърска степен за завършил успешно специалност "Мениджмънт и администрация" от УНСС.

По традиция Топчо стартира новата академична 2025/2026 година с мач на малки вратички.

Той бе част от футболния отбор на своя приятел Кирил Евтимов (двамата на снимката).

Двамата се разписаха по веднъж във вратата на съперника за победата с 2-0.