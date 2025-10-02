Директорът на ДЮШ на Левски Елин Топузаков записа магистратура „Спортен бизнес".
Тази магистърска програма е съвместна между Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Националната спортна академия (НСА) „Васил Левски".
Програмата стартира през учебната година 2022-2023 и се провежда в съответствие с изучаваните учебни дисциплини по график в двата университета.
Координиращо висше училище по програмата е УНСС. Завършилите магистратурата ще получат съвместна диплома от УНСС и НСА.
През лятото легендата на Левски получи бакалавърска степен за завършил успешно специалност "Мениджмънт и администрация" от УНСС.
По традиция Топчо стартира новата академична 2025/2026 година с мач на малки вратички.
Той бе част от футболния отбор на своя приятел Кирил Евтимов (двамата на снимката).
Двамата се разписаха по веднъж във вратата на съперника за победата с 2-0.