Наградиха Стоичков на симпозиум в Сараево

Българският футболна легенда и носител на „Златната топка" за 1994 година Христо Стоичков бе гост на 14-ото издание на Международния спортен симпозиум „Симпосар", състоял се в Сараево.

По време на събитието Стоичков бе удостоен с две награди и плакет за изключителния му принос в света на спорта, за дейността му за развитието на детския футбол по света, както и за неговата многогодишна дейност като посланик на футбола, съобщават в своя сайт от Българското посолство в Босна и Херцеговина.

При представянето на Христо Стоичков бе отбелязано, че той е едно от най-големите имена в световния футбол. Легенда на българския национален отбор и Барселона, носител на „Златната топка" за 1994 г., символ на поколението, което изведе България до полуфиналите на Световното първенство в САЩ. Неговите голове, страст и темперамент са оставили незаличим отпечатък по терените в цял свят. Стоичков е част от известната ера на „Дрийм Тийм" на Йохан Кройф с фланелката на "Барселона", спечелвайки Шампионската лига през 1992 г. и серия от трофеи в Испания. Кариерата му продължава да служи като вдъхновение за младите футболисти, а днес той се откроява и като коментатор и посланик на футбола, винаги оставайки верен на разпознаваемия си характер, посочват от дипломатическата ни мисия.

„Simposar Sarajevo" е най-големият спортен симпозиум в Югоизточна Европа, посочват още в съобщението си от Българското посолство.

От дипломатическото ни представителство добавят, че 14-ото издание на симпозиума е събрало над 50 изтъкнати гости от света на спорта, медиите, науката и спортния мениджмънт. На официалната церемония при откриването на форума са били връчени награди и плакети на известни имена в сферата на спорта от миналото и настоящето - спортисти и треньори от тениса, баскетбола и футбола.