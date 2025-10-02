България стартира утре на европейското по щанги в Норвегия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българското участие на световното първенство по вдигане на тежести ще започне в утре, а любителите на тежката атлетика ще могат да проследят най-интересното от състезанието в норвежкия град Фьорде по телевизия RING.

Страната ни ще бъде представена от шестима тежкоатлети, сред които Карлос Насар, Ангел Русев и Христо Христов, които ще вдигат в група "А" на своите категории.

Световното първенство стартира от днес и ще продължи до 11 октомври.

Участието на олимпийския шампион от Париж 2024 Насар в категория до 94 килограма е в петък, 9 октомври, от 20:30 часа.

Въпреки проблемите с рамото петкратният европейски шампион Ангел Русев обещава да даде всичко от себе си за отличие в изтласкването до 60 килограма утре от 20:30 часа.

Христо Христов пък е готов да атакува медалите в категория до 110 килограма на 10 октомври (неделя) също от 20:30. Дениз Данев, Иван Димов и Габриел Маринов са другите ни участници.