Сестри Стоеви на 1/4-финал в ОАЕ

Поставените под номер 1 в основната схема Стефани Стоева и Габриела Стоева достигнаха до четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Tour Super 100 в Ал Аин (Обединени Арабски Емирства).

Българките, които са пети от световното първенство в Париж тази година и европейски шампионки, победиха в първия си двубой представителките на домакините Ниведха Сринивасан и Анджу Томас с 21:10, 21:11 за 23 минути, след като доминираха през целия мач.

Утре в спор за място на полуфиналите сестрите ще играят срещу осмите поставени Кавиприя Селвам и Симран Синхи (Индия).

На единично жени Стефани Стоева, Калояна Налбантова и Христомира Поповска допуснаха загуби във втория кръг.

Стоева отстъпи пред шестата поставена Тасним Мир (Индия) с 12:21, 14:21, Калояна Налбантова претърпя поражение от втората в схемата Анупама Упадхяя (Индия) с 15:21, 21:11, 18:21, а Христомира Поповска загуби от първата поставена Карупатеван Летшана (Малайзия) с 6:21, 15:21.