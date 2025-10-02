Фейгин и още 4 български фигуристки на турнир в Ница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пет български състезателки ще участват на международния турнир Trophee Metropole Nice Cote d'Azur 2025 по фигурно пързаляне в Ница (Франция).

Две от тях вече започнаха участие при девойките, като Милена Велчева и Цветелина Панова са временно 7-а и 10-а след кратката програма, съответно с 36.07 и 25.47 точки. Начело е Елина Гоидина от Естония с 62.57 точки.

Дебют при жените ще направи 17-годишната Киара Христова, която до края на миналия сезон се състезаваше при девойките. Освен нея в тази категория ще стартират Александра Фейгин и Кристина Григорова.

Надпреварата при жените е в събота и неделя. При мъжете и танцовите двойки България няма представители.