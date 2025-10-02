Федерацията с благодарности към волейболисти, щаб и фенове след световното сребро

В обръщение федерацията по волейбол поднесе своите благодарности към всички, които според нея са допринесли за сребърните медали от световното във Филипините.

Ето какво гласи то:

"Българският волейбол има славна история. Но още по-важно е бъдещето – това, което можем и трябва да изградим заедно.

Сребърните медали от Световното първенство са не просто спортен успех – те са плод на труд, характер и национална воля. Те са резултат от усилията на десетки хора и от подкрепата на хиляди. След едно първенство, изпълнено с емоции, гордост и воля за победа, Българската федерация по волейбол изказва дълбока благодарност към всички, които бяха неразделна част от този път – както на терена, така и извън него.

Благодарим на българския народ – на всеки, който вярваше, подкрепяше, изживяваше всеки мач с нас. За вълнението, което се усещаше далеч отвъд залите. За стотиците съобщения, думите на подкрепа, радостта от победите и усещането за национална гордост. Вашата съпричастност показа, че волейболът не е просто спорт – той е кауза, която обединява. Благодарим на волейболистите, на треньорския екип, на целия щаб – за усилията, за безрезервната отдаденост, за волята и професионализма. Вие сте лицето на България на международната сцена, и вашето представяне заслужава не само аплодисменти, но и дълбоко признание.

Благодарим на клубовете, школите и всички треньори в страната – онези, които полагат основите и възпитават не просто състезатели, а личности. Вашата работа стои в основата на всеки успех, който виждаме днес.

Дълбок поклон и към семействата на състезателите – за разбирането, за подкрепата, за това, че сте до тях в трудните моменти и в тези на триумф.

Благодарим на нашите славни волейболни ветерани. Вие сте вдъхновението. Без вашия пример нямаше да има посока. С делото си сте оставили следа, която новите поколения следват с уважение.

Благодарим на всички държавни институции, общини и на нашите партньори – с вас мечтите са по-близо до реалността. Вашата подкрепа не е просто финансова – тя е израз на вяра в децата, в спорта и в ценностите, които заедно споделяме.

Изказваме признателност и към всички медии, които разпознаха значимостта на това изключително представяне на националния отбор и отговориха на обществения интерес, като направиха възможно милиони да проследят изявите на живо. Станахме свидетели на исторически момент – финалът на световното първенство по волейбол бе излъчен едновременно от четири телевизии.

Благодарим на Столична община, с чиято подкрепа посрещането на отбора в София се превърна в тържествен празник, отворен за всички, които искаха да споделят радостта от постижението.

Изказваме признателност към държавните институции и към Светия Синод за духовната и морална подкрепа.

Благодарим на членовете на Управителния съвет и на служителите на БФВ, които с постоянство и професионализъм работят за развитието на българския волейбол всеки ден.

Сребърните медали са доказателство, че България има не само традиции, но и бъдеще във волейбола. И това бъдеще ще бъде още по-силно, когато вървим напред заедно – с вяра, общи усилия и споделена любов към играта.

Благодарим ви!

С уважение, Българската федерация по волейбол"