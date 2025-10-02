ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полски оператор свързва тръбопроводите си за прено...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21417724 www.24chasa.bg

Извикаха син на Зидан в националния на Алжир

1280
Люка Зидан Снимка: Lap.bg

Един от 4-мата синове на легендарния французин Зинедин Зидан - Люка, получи повиквателна за националния на Алжир за световните квалификации срещу Сомалия (9 октомври) и Уганда (14 октомври), обявиха от федерацията. 

Вратарят на испанския "Гранада" бе селектиран от треньора Владимир Петкович за първи път, след като наскоро избра да играе за етническата родина на баща си.

Алжир има нужда от една победа в тези два мача, за да се класира за финалите на световното първенство през следващото лято.

В разширения състав не попадна Акрам Бурас от "Левски".

Люка Зидан

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание