Извикаха син на Зидан в националния на Алжир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един от 4-мата синове на легендарния французин Зинедин Зидан - Люка, получи повиквателна за националния на Алжир за световните квалификации срещу Сомалия (9 октомври) и Уганда (14 октомври), обявиха от федерацията.

Вратарят на испанския "Гранада" бе селектиран от треньора Владимир Петкович за първи път, след като наскоро избра да играе за етническата родина на баща си.

Алжир има нужда от една победа в тези два мача, за да се класира за финалите на световното първенство през следващото лято.

В разширения състав не попадна Акрам Бурас от "Левски".