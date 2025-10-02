ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полски оператор свързва тръбопроводите си за прено...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21417871 www.24chasa.bg

"Лудогорец" гони срещу "Бетис" първа победа над испански тим (съставите)

1632
Стартовите 11 на "Лудогорец" срещу "Бетис" Снимка: Startphoto.bg

Стартиралият чудесно в основната фаза на Лига Европа с успеха 2:1 над "Малмьо" в Швеция доминатор в българското първенство "Лудогорец" (14 титли поред) излиза на стадиона в Разград в 19,45 ч срещу силния испански "Бетис" в търсене на втора победа.

Отборът от Севиля игра на финал в третия по сила континентален турнир - Лигата на конференциите, през миналия сезон, като загуби с 1:4 от "Челси".

"Лудогорец", който до момента не е печелил срещу испански тим в Европа, е 5-и във временното класиране с 3 т. "Бетис" има 1 т. и е 16-и.

Състави:

"Лудогорец": Серджио Падт - Сон, Едвин Куртулуш, Диниш Алмейда, Антон Недялков, - Педро Нареси, Филип Калоч, Петър Станич - Ерик Маркус, Ерик Ив Биле, Кайо Видал

"Бетис": Алваро Велес - Айтор Рубиал, Натан, Диего Гомес, Жуниор Фирпо - Серхи Алтимира, Джовани Ло Селсо, Марк Рока - Ежакиел Авия, Седрик Бакамбу, Родриго Рикелме.

Стартовите 11 на "Лудогорец" срещу "Бетис"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание