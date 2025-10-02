"Лудогорец" гони срещу "Бетис" първа победа над испански тим (съставите)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стартиралият чудесно в основната фаза на Лига Европа с успеха 2:1 над "Малмьо" в Швеция доминатор в българското първенство "Лудогорец" (14 титли поред) излиза на стадиона в Разград в 19,45 ч срещу силния испански "Бетис" в търсене на втора победа.

Отборът от Севиля игра на финал в третия по сила континентален турнир - Лигата на конференциите, през миналия сезон, като загуби с 1:4 от "Челси".

"Лудогорец", който до момента не е печелил срещу испански тим в Европа, е 5-и във временното класиране с 3 т. "Бетис" има 1 т. и е 16-и.

Състави:

"Лудогорец": Серджио Падт - Сон, Едвин Куртулуш, Диниш Алмейда, Антон Недялков, - Педро Нареси, Филип Калоч, Петър Станич - Ерик Маркус, Ерик Ив Биле, Кайо Видал

"Бетис": Алваро Велес - Айтор Рубиал, Натан, Диего Гомес, Жуниор Фирпо - Серхи Алтимира, Джовани Ло Селсо, Марк Рока - Ежакиел Авия, Седрик Бакамбу, Родриго Рикелме.